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Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США

Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел "убить президента" США и "захватить власть".
Другие страны
24 мая 2023 г. 10:41
Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США

Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел "убить президента" США и "захватить власть".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила телекомпания NBC.

Согласно судебным документам, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев, его целью было "пробраться в Белый дом, захватить власть". На вопрос о том, как он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал "убить президента <...> и нанести вред любому, кто встанет на пути".

Ранее телеканал CNN информировал, что полиция обвинила водителя грузового автофургона в намерении убить президента, вице-президента США и членов их семей. Кандула также обвиняется в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию. Расследованием занимаются полиция, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.

По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало агентство Reuters, в автомобиле, протаранившем ограждения, был обнаружен нацистский флаг.

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Версия на английском языке Driver who crashed near White House says he was prepared to kill Biden and 'seize power'

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