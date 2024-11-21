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Временный президент Мали отправил в отставку премьера и его правительство

Временный президент Мали отправил в отставку премьера и его правительство Временный президент Мали Ассими Гоита отправил в отставку премьер-министра переходного периода Чогеля Кокаллу Маигу и членов его правительства.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 03:23
Временный президент Мали отправил в отставку премьера и его правительство

Временный президент Мали Ассими Гоита отправил в отставку премьер-министра переходного периода Чогеля Кокаллу Маигу и членов его правительства.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Malijet.

Маига занимал должность главы правительства с 7 июня 2021 года.

В конце минувшей недели Маига призвал военных лидеров страны определиться со сроками окончания переходного периода.

В Мали с лета 2020 года произошли два военных переворота. Во время первого в августе 2020 года от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае 2021 года он был смещен той же группой военных. Постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

Первоначально предполагалось, что в феврале 2024 года в стране закончится переходный период и состоятся свободные и прозрачные президентские выборы. Затем дата завершения переходного периода была перенесена на 26 марта.

После истечения этого срока дата завершения переходного периода и выборы были отложены. Как заявил 12 апреля Маига, президентские и всеобщие выборы состоятся в Мали только после стабилизации в стране ситуации в сфере безопасности. Завершившийся в Мали 10 мая общенациональный диалог рекомендовал властям продлить в стране переходный период на срок от двух до пяти лет.

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