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Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России

Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России, и через чуть более 10 минут покинул здание внешнеполитического ведомства.
Другие страны
7 июля 2025 г. 15:21
Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России

Временный поверенный в делах Швеции был вызван в МИД России, и через чуть более 10 минут покинул здание внешнеполитического ведомства.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению — на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве РФ, продолжаются уже более года.

5 июля посольство РФ в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Уточнялось, что на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.

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Версия на азербайджанском языке İsveçin müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

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