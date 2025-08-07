О нас

Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России

Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Италии в Москве в связи с кампанией против России в итальянских мейнстримных СМИ, а также "непропорциональной реакцией" Рима на позицию Москвы.
Другие страны
7 августа 2025 г. 18:13
Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России

Временный поверенный Италии в России Дж.Скопа был вызван в МИД РФ из-за "непрекращающейся антироссийской кампании" в итальянских СМИ и непропорциональной реакции официального Рима на критику Москвы в адрес высказываний итальянских властей.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России отметили, что антироссийская деятельность ведущих итальянских СМИ способствует дальнейшему обострению кризиса в российско-итальянских отношениях.

"Подобная линия ведет к деградации двустороннего диалога и препятствует восстановлению конструктивного взаимодействия", - подчеркнули в министерстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

Экслюзивные новости

В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi