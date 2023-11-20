Временный поверенный: Судан активно работает над продвижением прав женщин

Судан активно работает над продвижением прав женщин.

Судан активно работает над продвижением прав женщин в стране.

Как передает Report, об этом временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдельхалим Махмуд заявил на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, за последние 10 лет в Судане предпринимаются серьезные усилия по достижению гендерного равенства в обществе.

"Мы прилагаем усилия для обеспечения равенства заработных плат для мужчин и женщин, придаем большое значение роли женщин в предпринимательстве. Несмотря на экономический кризис, государство продолжает поддерживать женщин, стремясь к их интеграции в различные области, включая экономику", - сказал временный поверенный.