Временный глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает AFP.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американская сторона желала бы заключить мирное соглашение с представителями радикального движения "Талибан" до президентских выборов в Афганистане, которые должны состояться 20 июля.

Также сообщалось, что США и "Талибан" достигли предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане. Один из пунктов договора предусматривает вывод с территории государства иностранных войск.