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Временные власти Боливии объявили режим национального бедствия из-за COVID-19

Временные власти Боливии объявили режим национального бедствия из-за COVID-19 Временное правительство Боливии объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии.
Другие страны
28 июля 2020 г. 10:22
Временные власти Боливии объявили режим национального бедствия из-за COVID-19

Временное правительство Боливии объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте официальной газеты боливийского правительства.

"Объявляется режим национального бедствия на территории всего Многонационального Государства Боливия для решения неотложных вопросов экономического характера, вызванных негативными последствиями коронавируса", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что министерство экономики "обратится в Центробанк Боливии для получения кредита в пользу государственной казны с целью внедрения экономических мер, направленных на борьбу с последствиями" пандемии. Размер кредита в указе не уточняется.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 71 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. В середине марта временные власти объявили в стране чрезвычайное положение.

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