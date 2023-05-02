О нас

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД РФ, прибыл во вторник в здание российского дипведомства.
Другие страны
2 мая 2023 г. 17:00
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД РФ, прибыл во вторник в здание российского дипведомства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В здание МИД РФ польский дипломат проследовал без комментариев для прессы.

Утром в субботу польские власти начали процедуру изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Они дали время до 19:00 мск субботы сотрудникам, чтобы покинуть здание, и еще неделю на вывоз оборудования. Посольство РФ в Польше считает действия польских властей противоправными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Poland's chargé d'affaires summoned to Russian Foreign Ministry

Экслюзивные новости

Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi