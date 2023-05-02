Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД РФ, прибыл во вторник в здание российского дипведомства.

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД РФ, прибыл во вторник в здание российского дипведомства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В здание МИД РФ польский дипломат проследовал без комментариев для прессы.

Утром в субботу польские власти начали процедуру изъятия здания школы при посольстве РФ в Варшаве силовым методом. Они дали время до 19:00 мск субботы сотрудникам, чтобы покинуть здание, и еще неделю на вывоз оборудования. Посольство РФ в Польше считает действия польских властей противоправными.