О нас

Временного поверенного в делах Ирана вызвали в МИД Британии

Временного поверенного в делах Ирана вызвали в МИД Британии Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Сейед Махди Хоссейни Матин был вызван в Форин оффис, где ему было заявлено об осуждении ударов по территории Израиля.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 01:37
Временного поверенного в делах Ирана вызвали в МИД Британии

Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Сейед Махди Хоссейни Матин был вызван в Форин оффис, где ему было заявлено об осуждении ударов по территории Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД королевства.

"Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон сегодня вызвал временного поверенного в делах иранского посольства. Великобритания самым решительным образом осуждает прямое и беспрецедентное нападение Ирана на Израиль, нарушение воздушного пространства Иордании и Ирака. В период сильной напряженности на Ближнем Востоке это была чрезвычайно опасная и ненужная эскалация со стороны Ирана", - отмечается в коммюнике.

В МИД королевства пообещали "продолжать защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", и "работать с международными партнерами для защиты и поддержания стабильности в регионе". Лондон призвал Тегеран "предпринять значимые и немедленные действия для деэскалации и прекращения безрассудного и противозаконного поведения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
В Баку пройдут дожди, в горных регионах прогнозируется снег
14 апреля 2024 г. 12:55
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 апреля 2024 г. 12:16
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
12 апреля 2024 г. 03:45
Фенербахче выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
8 апреля 2024 г. 04:17
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
10 апреля 2024 г. 00:00
МЧС: При пожаре на проспекте Бабека сгорели 4 магазина
МЧС: При пожаре на проспекте Бабека сгорели 4 магазина
13 апреля 2024 г. 16:27
Состояние народного писателя Чингиза Абдуллаева стабилизировалось
Состояние народного писателя Чингиза Абдуллаева стабилизировалось
13 апреля 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi