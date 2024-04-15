Временного поверенного в делах Ирана вызвали в МИД Британии

Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Сейед Махди Хоссейни Матин был вызван в Форин оффис, где ему было заявлено об осуждении ударов по территории Израиля.

Временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Сейед Махди Хоссейни Матин был вызван в Форин оффис, где ему было заявлено об осуждении ударов по территории Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД королевства.

"Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон сегодня вызвал временного поверенного в делах иранского посольства. Великобритания самым решительным образом осуждает прямое и беспрецедентное нападение Ирана на Израиль, нарушение воздушного пространства Иордании и Ирака. В период сильной напряженности на Ближнем Востоке это была чрезвычайно опасная и ненужная эскалация со стороны Ирана", - отмечается в коммюнике.

В МИД королевства пообещали "продолжать защищать безопасность Израиля и всех региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак", и "работать с международными партнерами для защиты и поддержания стабильности в регионе". Лондон призвал Тегеран "предпринять значимые и немедленные действия для деэскалации и прекращения безрассудного и противозаконного поведения".