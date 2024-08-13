Временного поверенного Молдовы вызвали в МИД России

Временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару был вызван в МИД РФ.

Временный поверенный в делах Молдовы в России Александр Кетрару был вызван в МИД РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, дипломату выражена озабоченность в связи с информацией в СМИ о возможности базирования переданных Киеву F-16 на аэродромах в Молдове.

"13 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, - информировали на Смоленской площади. - Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдове и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории РФ".

В МИД РФ призвали Молдову оставаться нейтральной и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации.