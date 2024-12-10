Временное правительство в Сирии будет создано до 1 марта 2025 года

Мохаммад Аль-Башир назначен на пост главы временного правительства Сирии, которое будет сформировано под его руководством в течение трех месяцев.

Мохаммад Аль-Башир назначен на пост главы временного правительства Сирии, которое будет сформировано под его руководством в течение трех месяцев.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Аль-Хадас заявил сам Аль-Башир.

"По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года", - сказал он.

По его словам, решение было принято во вторник на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции, членов оппозиционного "правительства спасения" и представителей бывшего правительства.