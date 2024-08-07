Временное правительство Бангладеш приведут к присяге 8 августа

Назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус должен вернуться в страну 8 августа в 14:10 по местному времени. Церемония приведения к присяге запланирована на вечер того же дня - как ожидается, она состоится в 20:00.

Назначенный главой временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус должен вернуться в страну 8 августа в 14:10 по местному времени. Церемония приведения к присяге запланирована на вечер того же дня - как ожидается, она состоится в 20:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции командующий армией республики Вакер-Уз-Заман, который взял на себя управление страной после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

Генерал выступил перед представителями СМИ в штабе армии. По его словам, ситуация в стране в ближайшее время стабилизируется. Командующий упомянул, что временное правительство, скорее всего, будет состоять из 15 членов, хотя возможны небольшие изменения. "Поскольку это официально не опубликовано, я не буду говорить об этом подробнее", - добавил он.