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Временные поверенные в делах Ирана вызваны во внешнеполитические ведомства Британии и Франции

Временные поверенные в делах Ирана вызваны во внешнеполитические ведомства Британии и Франции Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли распорядился вызвать в Форин оффис поверенного в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матина в связи с осуществленной властями республики казнью двух человек.
Другие страны
9 января 2023 г. 20:29
Временные поверенные в делах Ирана вызваны во внешнеполитические ведомства Британии и Франции

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли распорядился вызвать в Форин оффис поверенного в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матина в связи с осуществленной властями республики казнью двух человек.

Как передает Report, текст заявления Клеверли опубликовало агентство Reuters.

"Сегодня я вызвал поверенного в делах Ирана, чтобы самым решительным образом осудить вызывающие отвращение казни, свидетелями которых мы стали в эти выходные", - сказал глава ведомства.

Отметим, что и МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана в Париже, где ему выражен решительный протест в связи с казнями в стране.

Об этом сообщило в своем Twitter французское внешнеполитическое ведомство.

"По поручению министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, в МИД был вызван поверенный в делах Ирана в Париже. Ему был выражен решительный протест Франции в связи с казнями в Иране", - отмечается в сообщении.

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