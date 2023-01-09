Временные поверенные в делах Ирана вызваны во внешнеполитические ведомства Британии и Франции

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли распорядился вызвать в Форин оффис поверенного в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матина в связи с осуществленной властями республики казнью двух человек.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли распорядился вызвать в Форин оффис поверенного в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матина в связи с осуществленной властями республики казнью двух человек.

Как передает Report , текст заявления Клеверли опубликовало агентство Reuters.

"Сегодня я вызвал поверенного в делах Ирана, чтобы самым решительным образом осудить вызывающие отвращение казни, свидетелями которых мы стали в эти выходные", - сказал глава ведомства.

Отметим, что и МИД Франции вызвало поверенного в делах Ирана в Париже, где ему выражен решительный протест в связи с казнями в стране.

Об этом сообщило в своем Twitter французское внешнеполитическое ведомство.

"По поручению министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, в МИД был вызван поверенный в делах Ирана в Париже. Ему был выражен решительный протест Франции в связи с казнями в Иране", - отмечается в сообщении.