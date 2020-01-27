​Временный президент Боливии отправила правительство в отставку

Временный президент Боливии Жанин Аньес отправила правительство в отставку и заявила, что представит новый кабинет в ближайшем времени, сообщило гостелерадио Боливии (RTP), передает Report со ссылкой наРИА Новости.

“Президент Жанин Аньес подала ходатайство об отставке министров. Она утвердит правительственную команду в кратчайшие возможные сроки для достижения целей, поставленных в начале правления”, - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в отставку по собственной инициативе ушла министр связи Роксана Лисаррага, несогласная с решением президента баллотироваться на предстоящих выборах.