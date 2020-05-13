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В Боливии ограничили свободу слова из-за коронавируса

​Временный президент Боливии ограничила свободу слова в стране

Временное правительство Боливии по указу президента Жанин Аньес утвердило декрет, согласно которому распространение любой информации, которая ставит под угрозу или негативно сказывается на здоровье населения, будет уголовно наказуемо. 

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Правительство заявляет, что данная мера необходима для предотвращения попыток небольших групп подорвать мир в период пандемии.

"Президентский указ ни в коем случае не идет против свободы слова, особенно в том, что касается журналистов", — подчеркнул глава президентской администрации Йерко Нуньес.

Речь идет об "информации любого рода, будь то в письменной, печатной, художественной или любой другой форме, которая ставит под угрозу или негативно сказывается на здоровье населения, порождая неопределенность".

Отмечается, что на данный указ с резкой критикой обрушились как представители самой Боливии, так и международных организаций.

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