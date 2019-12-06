​Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес не намерена участвовать в выборах президента, назначенных на март.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава президентской администрации Йерко Нуньес.

"Жанин Аньес не будет кандидатом, действующее правительство работает только до этих выборов", - заявил Нуньес, слова политика приводит издание Deber.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили основной конкурент социалиста Эво Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.