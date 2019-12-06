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Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах

​Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес не намерена участвовать в выборах президента, назначенных на март.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава президентской администрации Йерко Нуньес.

"Жанин Аньес не будет кандидатом, действующее правительство работает только до этих выборов", - заявил Нуньес, слова политика приводит издание Deber.
Ранее о намерении участвовать в выборах заявили основной конкурент социалиста Эво Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.

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