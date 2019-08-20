Временный президент Алжира призвал политические силы страны поддержать процесс диалога

Диалог является единственным путем, который позволит Алжиру преодолеть кризисную ситуацию, в которой оказалась страна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник вечером временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех.

"Я повторяю свой призыв ко всем политическим силам, представителям гражданского общества и национальным деятелям, имеющим добрую волю, способствовать формированию надлежащих условий для поддержки процесса диалога ради скорейшего достижения его целей", - отметил глава государства.

По его мнению, "серьезный национальный расширенный диалог - это путь, гарантирующий алжирскому народу право выбрать президента республики как можно скорее, а заодно создать доверие к механизмам, которые бы обеспечили законность и прозрачность президентских выборов". "Диалог - это единственный путь, который позволит Алжиру преодолеть ситуацию, в которой оказалась страна", - добавил он.