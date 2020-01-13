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Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении огня

​Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении о

Соглашение о прекращении огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа будет подписано в понедельник в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ливийскому телеканалу Libya Al Ahrar сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

"Подписание в понедельник этого соглашения станет началом развала армейского проекта, оно призвано положить конец всем попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса", - отметил он. Аль-Мишри также сообщил о своей предстоящей поездке в РФ, в которой он будет сопровождать Сараджа.

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