Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении огня

Соглашение о прекращении огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа будет подписано в понедельник в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ливийскому телеканалу Libya Al Ahrar сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

"Подписание в понедельник этого соглашения станет началом развала армейского проекта, оно призвано положить конец всем попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса", - отметил он. Аль-Мишри также сообщил о своей предстоящей поездке в РФ, в которой он будет сопровождать Сараджа.