Врачи рассказали, почему не удалось спасти Синдзо Абэ

Профессор Хидэёси Фукусима из Медицинского университет Нара, куда доставили экс-премьера Японии Синдзо Абэ, объяснил на пресс-конференции, почему врачам не удалось спасти политика.

Профессор Хидэёси Фукусима из Медицинского университет Нара, куда доставили экс-премьера Японии Синдзо Абэ, объяснил на пресс-конференции, почему врачам не удалось спасти политика.

Как передает Report, его слова приводит газета Yomiuri Shimbun.

"Рана была достаточно глубокой, чтобы достать до сердца. Когда его доставили в больницу, у него остановилось сердце. Проводить операцию было довольно тяжело. У него было два огнестрельных ранения на шее, и, хотя кровотечение остановилось, и ему сделали переливание крови, сердцебиение не возобновилось", — заявил Хидэёси Фукусима.

Синдзо Абэ скончался 8 июля в результате совершенного на него покушения. Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". По данным местных СМИ, он готовил еще одно покушение на некоего религиозного деятеля.