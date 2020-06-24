​Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании утверждают, что последствия перенесенного COVID-19 могут преследовать вылечившихся всю жизнь.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph.

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший коронавирус, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Там уточнили, что у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких. 50% бывших пациентов грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. 70% выздоровевших могут страдать от бредового расстройства, при этом в каждом пятом случае это станет "установленным когнитивным нарушением". У каждого десятого выписанного британца диагностируют острое поражение сердца.

Кроме того, ученые все чаще говорят о том, что коронавирус может вызвать повреждения мозга, повышающие возможность развития болезни Альцгеймера.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.