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Врачи назначили президенту Бразилии еще одно обследование после травмы головы

Врачи назначили президенту Бразилии еще одно обследование после травмы головы Врачи предписали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, получившему травму головы при падении, пройти еще одно обследование через пять дней.
Другие страны
26 октября 2024 г. 00:50
Врачи назначили президенту Бразилии еще одно обследование после травмы головы

Врачи предписали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, получившему травму головы при падении, пройти еще одно обследование через пять дней.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

По его данным, глава бразильского государства вновь посетил больницу для запланированного обследования, в ходе которого врачи не выявили ухудшений. "Он готов выполнять свои рабочие обязанности в Бразилиа. Новый осмотр будет проведен через пять дней. Он продолжает находиться под наблюдением врачей", - приводит портал заявление медиков больницы, в которой наблюдается глава государства.

После посещения медучреждения Лула да Силва впервые после травмы отправился в рабочую резиденцию. В то же время, как сообщает G1, главе государства все еще рекомендовано воздерживаться от поездок. Из-за этого он отменил участие в конференции ООН по биоразнообразию в Колумбии.

Как сообщила пресс-служба правительства Бразилии, Лула да Силва получил травму головы 19 октября. Врачи порекомендовали лидеру страны избегать длительных перелетов в течение нескольких дней, поэтому он отменил поездку на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. Бразильскую делегацию возглавил глава МИД страны Мауро Виэйра.

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