"Врачи без границ" покинули разбомбленную больницу в Кундузе

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Представители международной благотворительной организации "Врачи без границ" (MSF) заявили, что больница в афганском городе Кундуз выведена из строя после бомбардировки, совершенной, как полагает MSF, силами НАТО, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В результате субботнего авианалета погибли по меньшей мере 19 человек, включая сотрудников MSF.

Тем временем правительство Афганистана заявило, что после шестидневных боев с боевиками движения "Талибан" оно взяло под свой контроль 80% территории Кундуза.

Организация "Врачи без границ" сообщает также, что после эвакуации персонала частично разрушенного травматологического центра некоторые из врачей начали работать в других медицинских учреждениях, расположенных поблизости.

По словам редактора Би-би-си по Южной Азии Чарльза Хэвиленда, министерство здравоохранения Афганистано сообщило об отправке в главную больницу региона группы хирургов и травматологов.

Как говорят жители Кундуза, после столкновений с талибами правительственные войска вновь заняли районы вокруг больницы, находившейся под управлением организации "Врачи без границ", и закрепляются на новых позициях.