"Врачи без границ" назвали ситуацию в Мариуполе катастрофической

Международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе "катастрофической", указав на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления.

Международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) назвала гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе "катастрофической", указав на ограниченные запасы продовольствия и отсутствие воды, электричества и отопления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении организации.

"Гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы продовольствия "на исходе", также "нет воды, электричества и отопления".

"Интернет и телефонная связь отключены. Больницам, супермаркетам и жилым зданиям нанесен серьезный ущерб", - отмечается в заявлении, согласно которому доставка в город гуманитарной помощи не представляется возможной.

Один из находящихся в Мариуполе сотрудников организации рассказал, что для того, чтобы получить воду, пришлось собрать снег и дождевую воду.

"Врачи без границ" выразили опасения по поводу безопасности своих сотрудников и "тысяч других людей, оказавшихся в такой ужасной ситуации".