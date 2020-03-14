Врач Трампа: Президента США не нужно проверять на коронавирус

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Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президента не следует проверять на коронавирус, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Учитывая, что у президента нет симптомов, проводить анализ на COVID-19 в данный момент не показано", - говорится в меморандуме Ш.Конли, который распространил Белый дом.

Врач подтвердил, что в ходе встречи с бразильской делегацией на прошлой неделе у Д.Трампа был краткий контакт с человеком, у которого тремя дня позже нашли симптомы вируса.

"Кроме того, еще у одного гостя Д.Трампа в тот вечер, сидевшего с президентом за одним столом, обнаружили коронавирус, - об этом стало известно в пятницу вечером", - уточнил Ш.Конли.

По его словам, с первым носителем вируса у американского президента был лишь "исключительно ограниченный" контакт — рукопожатие и совместная фотография. Со вторым человеком он провел больше времени, но их общение имело место до появления у этого человека симптомов. По заявлению врача Д.Трампа, в таких случаях риск заразиться невысок.

Дональд Трамп не раз заявлял ранее, что чувствует себя хорошо и не собирается проходить анализ на коронавирус. Однако на пресс-конференции накануне Д.Трамп сказал, что, "скорее всего", в какой-то момент и его проверят на COVID-19.