Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19

Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.

Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это позволит не усугублять ситуацию с коронавирусной пандемией.

Он добавил, что израильские власти закупают вакцины "в большом объеме".

"И тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки", - сказал Хошен.

Израильский врач добавил, что симптомы гриппа похожи на симптомы COVID-19, что предоставит сложность больницам при разделении пациентов в осенний период.