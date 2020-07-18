Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19

Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, это позволит не усугублять ситуацию с коронавирусной пандемией.
Он добавил, что израильские власти закупают вакцины "в большом объеме".
"И тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки", - сказал Хошен.
Израильский врач добавил, что симптомы гриппа похожи на симптомы COVID-19, что предоставит сложность больницам при разделении пациентов в осенний период.