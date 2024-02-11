Врач подтвердил признаки возрастной деменции у Байдена

У президента США Джо Байдена действительно проявляются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

У президента США Джо Байдена действительно проявляются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

Как передает Report , об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News.

"Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее. И это действительно печально", — сказал он.

Врач напомнил, что каждый человек периодически может забывать какие-то слова или допускать ошибки, однако в случае с Байденом заметны стремительно прогрессирующие провалы в памяти и замедление речи.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр подготовил доклад, в котором раскрыл неспособность 81-летнего президента США Джо Байдена вспомнить основные факты о своей жизни и карьере.