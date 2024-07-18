О нас

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом У президента США Джо Байдена в настоящее время проявляются только слабо выраженные симптомы коронавируса.
Другие страны
18 июля 2024 г. 23:45
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

У президента США Джо Байдена в настоящее время проявляются только слабо выраженные симптомы коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора.

"У президента по-прежнему наблюдаются слабо выраженные симптомы в верхних дыхательным путях, связанные с недавним заражением COVID-19. Он по-прежнему получает лечебный препарат Paxlovid. У него нет высокой температуры, его основные показатели жизнедеятельности остаются в норме. Он продолжит работу в интересах американцев", - отметил он.

Ранее сообщалось, что тест на COVID-19 американского лидера оказался положительным. Представители Байдена сообщили, что он вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства. Лечащий врач Байдена проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского
В Париже вооруженный ножом человек ранил полицейского
19 июля 2024 г. 00:23
США при необходимости информируют Иран о позиции по ядерному вопросу
США при необходимости информируют Иран о позиции по ядерному вопросу
18 июля 2024 г. 23:30
Пощечина Макрону: Борцы с французским колониализмом создали единый фронт
"Пощечина Макрону": Борцы с французским колониализмом создали единый фронт
18 июля 2024 г. 23:20
Венгрия продлит защиту воздушного пространства Словакии до конца 2025 года
Венгрия продлит защиту воздушного пространства Словакии до конца 2025 года
18 июля 2024 г. 22:06
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50
МИД Турции назвал недействительным решение парламента Израиля по Палестине
МИД Турции назвал недействительным решение парламента Израиля по Палестине
18 июля 2024 г. 21:36
В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек
18 июля 2024 г. 21:18
В Британии сооснователя Just Stop Oil приговорили к пяти годам тюрьмы
В Британии сооснователя Just Stop Oil приговорили к пяти годам тюрьмы
18 июля 2024 г. 20:56
США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам
США ввели санкции против ряда лиц и компаний за содействие хуситам
18 июля 2024 г. 20:43
Китайская авиакомпания запускает регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем
Китайская авиакомпания запускает регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем
18 июля 2024 г. 20:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi