Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом

У президента США Джо Байдена в настоящее время проявляются только слабо выраженные симптомы коронавируса.

У президента США Джо Байдена в настоящее время проявляются только слабо выраженные симптомы коронавируса.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора.

"У президента по-прежнему наблюдаются слабо выраженные симптомы в верхних дыхательным путях, связанные с недавним заражением COVID-19. Он по-прежнему получает лечебный препарат Paxlovid. У него нет высокой температуры, его основные показатели жизнедеятельности остаются в норме. Он продолжит работу в интересах американцев", - отметил он.

Ранее сообщалось, что тест на COVID-19 американского лидера оказался положительным. Представители Байдена сообщили, что он вернется в свою резиденцию в штате Делавэр, где уйдет на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности главы государства. Лечащий врач Байдена проинформировал, что у американского лидера насморк, кашель и общее недомогание.