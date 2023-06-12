Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом

Президенту США Джо Байдену сегодня лечат зуб.

Президенту США Джо Байдену сегодня лечат зуб.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил его терапевт доктор Кевин О'Коннор.

В распространенном враче письме говорится о том, Байден утром в понедельник пожаловался на зубную боль, рентген показал, что проблема в корневом канале нижнего правого премоляра. Он сообщил, что врачи провели лечебную процедуру, которую президент "перенес хорошо и без осложнений".

Байден продолжает ощущать дискомфорт, лечение завершат в течение дня, отметил О'Коннор.