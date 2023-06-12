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Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом

Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом Президенту США Джо Байдену сегодня лечат зуб.
Другие страны
12 июня 2023 г. 19:39
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Джозеф Байден

Президенту США Джо Байдену сегодня лечат зуб.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил его терапевт доктор Кевин О'Коннор.

В распространенном враче письме говорится о том, Байден утром в понедельник пожаловался на зубную боль, рентген показал, что проблема в корневом канале нижнего правого премоляра. Он сообщил, что врачи провели лечебную процедуру, которую президент "перенес хорошо и без осложнений".

Байден продолжает ощущать дискомфорт, лечение завершат в течение дня, отметил О'Коннор.

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