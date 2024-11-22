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ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире

ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире Всемирная продовольственная программа (ВПП) в пятницу запросила около 16,9 млрд долларов для решения обостряющегося глобального кризиса голода - примерно столько же, сколько мир тратит на кофе всего за две недели.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 15:53
ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в пятницу запросила около 16,9 млрд долларов для решения обостряющегося глобального кризиса голода - примерно столько же, сколько мир тратит на кофе всего за две недели.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, призыв последовал за публикацией доклада ВПП "Глобальные перспективы 2025", в котором оцениваются глобальные потребности в продовольственной безопасности.

Согласно ВПП, голод продолжает расти во всем мире: 343 миллиона человек в 74 странах испытывают острую нехватку продовольствия, что на 10% больше, чем в прошлом году. Это включает 1,9 миллиона человек, которые находятся на грани голода. Катастрофический голод зафиксирован в таких регионах, как Газа, Судан, Южный Судан, Гаити и Мали.

Синди Маккейн, исполнительный директор ВПП, описала серьезность ситуации: "Глобальные гуманитарные потребности растут на фоне разрушительных конфликтов, участившихся климатических катастроф и обширных экономических потрясений. Однако финансирование не успевает за темпами роста".

Дефицит финансирования в 2024 году вынудил ВПП сократить свою деятельность, часто оставляя позади некоторых из наиболее уязвимых.

В Африке к югу от Сахары более 170 миллионов человек сталкиваются с острым голодом, что делает континент центром половины потребностей ВПП в финансировании на 2025 год. Конфликты в Судане, Демократической Республике Конго и Сахеле в сочетании с климатическими крайностями, усугубленными Эль-Ниньо, усугубили кризис. Гуманитарные операции находятся под значительным давлением, а рост перемещений населения и ограниченный доступ к основным ресурсам создают дополнительные проблемы.

На Ближнем Востоке наблюдается тревожный уровень отсутствия продовольственной безопасности, причем Газа, Сирия и Йемен входят в число наиболее пострадавших регионов.

В Азии и Тихом океане 88 миллионов человек борются с голодом, вызванным климатическими катастрофами. Уязвимость региона усугубляется экстремальными погодными явлениями, которые нарушают продовольственные системы и средства к существованию. ВПП планирует усилить системы социальной защиты и упреждающие действия для смягчения последствий этих кризисов.

Латинская Америка и Карибский бассейн также сильно пострадали: более 40 миллионов человек испытывают нехватку продовольствия, а 14,2 миллиона нуждаются в немедленной помощи. Основное внимание ВПП в регионе включает укрепление продовольственных систем, повышение устойчивости к изменению климата и поддержку программ социальной защиты для стабилизации уязвимых сообществ и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Финансирование в размере 16,9 млрд долларов позволит организации накормить 123 миллиона самых голодных людей в мире в 2025 году. "В ВПП мы стремимся к достижению мира без голода. Но чтобы добраться туда, нам срочно нужна финансовая и дипломатическая поддержка международного сообщества", - подчеркнула Маккейн.

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