ВПП ООН столкнулась с серьезными проблемами в оказании помощи Судану

Серьезные проблемы в реагировании Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на кризис в Судане, включая неспособность расширить масштабы деятельности, упущенные возможности финансирования и случаи мошенничества, препятствуют эффективной помощи милли

Серьезные проблемы в реагировании Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на кризис в Судане, включая неспособность расширить масштабы деятельности, упущенные возможности финансирования и случаи мошенничества, препятствуют эффективной помощи миллионам голодающих и подрывают ее репутацию среди ключевых доноров.

Как передает Report, об этом говорится во внутреннем отчете ВПП, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно информации, подготовленном Региональной координацией по чрезвычайным ситуациям (REC) ВПП, Судан остается крупнейшей чрезвычайной ситуацией для организации. Около половины населения страны, а именно 25 миллионов человек, страдают от голода на фоне продолжающейся с апреля 2023 года гражданской войны. Считается, что сотни людей ежедневно умирают от голода и связанных с ним заболеваний.

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау сказал, что организация не была готова к внезапному кризису в Судане. В интервью он отметил, что ВПП укрепила команду и пересмотрела стратегию, чтобы охватить больше нуждающихся. На данный момент в Судане задействовано около 700 грузовиков, а денежная помощь оказана более чем 2 миллионам человек.

Во внутреннем отчете ВПП также критикуются чрезмерно оптимистичные показатели распределения помощи. Изначальный план охвата 8,4 миллиона нуждающихся был признан нереалистичным. По прогнозам, организация сможет выполнить лишь 50% текущего плана к октябрю 2024 года.

Представители ВПП пока не дают комментариев по поводу деталей отчета.