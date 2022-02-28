ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине

Всемирная продовольственная программа (ВПП) начинает операцию по оказанию продовольственной помощи людям, покинувшим дома из-за войны в Украине.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) начинает операцию по оказанию продовольственной помощи людям, покинувшим дома из-за войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении организации.

"После официального запроса правительства страны [Украины] Всемирная продовольственная программа начинает чрезвычайную операцию по оказанию продовольственной помощи людям, которые спасаются от конфликта на территории Украины, а также в соседних странах", - указывается в сообщении.