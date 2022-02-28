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ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине

ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине Всемирная продовольственная программа (ВПП) начинает операцию по оказанию продовольственной помощи людям, покинувшим дома из-за войны в Украине.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 18:11
ВПП ООН начинает операцию по оказанию продовольственной помощи из-за событий в Украине

Всемирная продовольственная программа (ВПП) начинает операцию по оказанию продовольственной помощи людям, покинувшим дома из-за войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении организации.

"После официального запроса правительства страны [Украины] Всемирная продовольственная программа начинает чрезвычайную операцию по оказанию продовольственной помощи людям, которые спасаются от конфликта на территории Украины, а также в соседних странах", - указывается в сообщении.

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