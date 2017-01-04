Впервые за 8 лет состоялась встреча президента Молдовы с лидером "ПМР"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президенты Молдовы и непризнанной республики Приднестровье (ПМР) Игорь Додон и Вадим Красносельский проведи первую за восемь лет встречу.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, на встрече были определены вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения.

Как сообщил "президент ПМР" Вадим Красносельский, речь на встрече шла о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи: "Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее – это работа двух сторон".

И.Додон в свою очередь отметил важность, чтобы население увидело конкретный результат: "Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение".