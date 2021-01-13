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Впервые за 70 лет в США казнили женщину

Впервые за 70 лет в США казнили женщину Казнь была совершена при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот
Другие страны
13 января 2021 г. 11:44
Впервые за 70 лет в США казнили женщину
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В США впервые за 70 лет казнили женщину Лизу Монтгомери. Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Она была осуждена за особо жестокое убийство беременной женщины в 2004 году.

Планировалось, что приговор будет исполнен 8 декабря в штате Индиана. После смертную казнь отложили до 12 января. 11 января суд в Индиане снова отсрочил исполнение приговора из-за психических проблем осужденной. Тем не менее, Верховный суд поздно вечером 12 января отменил это решение.

Казнь была совершена при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот. Женщина скончалась 13 января в 1.31 по местному времени.

Адвокат Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, потому что у женщины были проблемы с психикой.

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Версия на английском языке US executes first female inmate since 1953

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