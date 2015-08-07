Впервые за 14 лет замминистра экономики Японии посетит Иран

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра экономики и промышленности Японии Дайсиро Ямагива отправится с визитом в Иран 8-9 сентября, где проведет встречи с руководством страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает агентство Киодо.

Это будет первый за 14 лет визит японского высокопоставленного чиновника в эту страну. Во время визита состоятся встречи японского замминистра в министерствах промышленности и нефтяной отрасли. Заместителя министра в поездке будут сопровождать 20 представителей японских банков, торговых, строительных и нефтеперерабатывающих компаний. Японский бизнес заинтересован в расширении своего экспорта в Иран, а также в получении заказов на проекты по созданию инфраструктуры. Большой интерес для Японии представляют также и поставки нефти и газа из этой страны.

Объемы экспорта Японии в Иран по состоянию на 2013 год равны 170 миллионам долларов. Это почти 10% от максимальных показателей, зафиксированных до введения санкций против Ирана. Главная статья экспорта - это автомобили и комплектующие к ним, за ними следуют приборы общего назначения и медицинское оборудование.