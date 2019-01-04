Впервые в истории США этнический турок возглавит муниципалитет

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Впервые в истории США председателем муниципалитета избран этнический турок.

Как сообщает Report со ссылкой на Aksham, соответствующую информацию распространило Генконсульство Турции в Нью-Йорке.

Турок Тайфун Селен, состоящий в рядах правящей в США Республиканской партии, был избран председателем муниципалитета района Чатем американского штата Нью-Джерси. В 2017 году он был избран членом муниципального комитета Чатема. 3 января члены комитета избрали нового председателя муниципалитета. По итогам голосования председателем был избран Т.Селен.

По закону, членов муниципального комитета выбирают местные жители. Комитет состоит из пяти членов и действует в течение трех лет. Председателя муниципалитета выбирают из числа членов комитета.

Тайфун Селен - выпускник архитектурного факультета Стамбульского технического университета и университета Монклер в Нью-Джерси. Последние 15 лет живет в Чатеме, является членом Республиканской партии США.

Женат, имеет одного ребенка.