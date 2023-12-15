Впервые в истории сил самообороны Японии женщина станет адмиралом

Впервые в истории японских сил самообороны женщина будет возведена в звание адмирала.

Впервые в истории японских сил самообороны женщина будет возведена в звание адмирала.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, на должность главы северного подразделения Оминато со штабом в городе Муцу префектуры Аомори назначат женщину - Нацуэ Кондо. В ее ведении будет находиться охрана пролива Цугару и региона Хоккайдо. Официально назначение состоится 22 декабря.

Уточняется, что в настоящее время Кондо возглавляет школу командно-офицерского состава в должности вице-адмирала. Новая должность требует высшего адмиральского звания, в связи с чем ее повысят до адмирала.

Силы самообороны в Японии были созданы с 1954 года. Женщины еще ни разу не удостаивались высшего звания ни в сухопутных войсках, ни в военно-морских силах самообороны.