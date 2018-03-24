Впервые в истории Италии председателем Сената стала женщина

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Это первый случай в истории республики, когда вторую должность после президента заняла женщина.

М.Казеллати является членом партии "Вперед, Италия" с момента ее основания в 1994 году. В том же году она была избрана сенатором и проработала в верхней палате парламента два года до следующих выборов.

С 2001 года она пять раз избиралась сенатором, занимая должности замглавы фракции и работая в комиссии по здравоохранению.