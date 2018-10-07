Впервые в истории Австралии человек погиб от укуса морской змеи

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Британец по имени Гарри Эванс, которому было всего 23 года, стал первой в истории Австралии жертвой нападения морской змеи.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail. Молодой человек получил смертельную дозу яда, когда вытаскивал из воды сеть на рыболовном траулере неподалёку от острова Грут-Айленд.

Специалисты с сожалением отметили, что убийственным для Гарри был даже не сам яд морской змеи, а тот факт, что до берега было слишком далеко — 640 км от северного побережья континента. Если бы ему могли вовремя ввести противоядие, трагического исхода можно было избежать.

Морские змеи относятся к разряду ядовитых, однако специалисты считают, что семь из 10 укушенных ими людей могут остаться в живых, если им вовремя оказать медицинскую помощь. В мире известно 56 видов морских змей.