Впервые после произошедших событий президент Ирака совершил визит в Киркук

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Впервые после произошедших в регионе событий президент Ирака Фуад Масум посетил провинцию Киркук.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в рамках визита он намерен обсудить проблемы, переживаемые между курдской автономией на севере Ирака и Киркуком.

Ранее, в ходе визита на север Ирака, Ф.Масум заявлял, что выступает сторонником урегулирования проблемы между центральной властью Ирака и автономией путем обсуждений.

Отметим, что по национальности Ф.Масум является представителем курдской этнической группы.