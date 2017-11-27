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    Впервые после произошедших событий президент Ирака совершил визит в Киркук

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Впервые после произошедших в регионе событий президент Ирака Фуад Масум посетил провинцию Киркук.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в рамках визита он намерен обсудить проблемы, переживаемые между курдской автономией на севере Ирака и Киркуком.

    Ранее, в ходе визита на север Ирака, Ф.Масум заявлял, что выступает сторонником урегулирования проблемы между центральной властью Ирака и автономией путем обсуждений.

    Отметим, что по национальности Ф.Масум является представителем курдской этнической группы. 

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