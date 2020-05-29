Впервые за свою историю отменен Бостонский марафон - ФОТО

Организаторы Бостонского марафона приняли решение отменить мероприятие впервые за свою 124-летнюю историю.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на странице соревнований в Twitter.

Отмечается, что вместо марафона будет проведено "виртуальное событие", на котором его участники должны будут подтвердить, что пробежали дистанцию в 42 километра.

Изначально Бостонский марафон был запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии его перенесли на 14 сентября.

Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 350 тыс. человек, 2,5 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн.