Впервые в истории саудовская женщина вступила в должность посла в США

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд вступила в должность посла Королевства Саудовская Аравия в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель саудовского посольства в Вашингтоне Фахад Назир.

Таким образом, она стала первой в истории королевства женщиной, возглавившей зарубежное диппредставительство страны.

"Принцесса Рима немедленно приступает к своим обязанностям по укреплению исторического партнерства между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами", - заявил Ф.Назир, добавив, что посол "заставит Вашингтон по-новому взглянуть на меняющееся королевство".