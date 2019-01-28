Британский МИД: Возвращение Венесуэле золотых слитков находится в компетенции Банка Англии

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Удовлетворение просьбы правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму $1,2 млрд находится в компетенции Банка Англии, а не правительства Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом в понедельник в парламенте заявил заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан.

"Решение остается за Банком Англии, а не за правительством", - приводит его слова агентство Reuters.

Данкан информировал депутатов о том, что в британском Центробанке находятся "значительное объемы золота Венесуэлы", и что он осведомлен о письме лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, в котором он обратился к главе Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой не возвращать золото действующему правительству. Замглавы британского МИД также предположил, что Банк Англии при рассмотрении данного вопроса "без сомнения примет во внимание тот факт, что многие страны по всему миру ставят под сомнение легитимность Николаса Мадуро".