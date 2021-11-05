О нас
Report Georgia
Аудио новости

Возросло число жертв взрыва на газопроводе в Мексике

Возросло число жертв взрыва на газопроводе в Мексике Число жертв взрыва, произошедшего 31 октября на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, возросло до двух.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 00:46
Возросло число жертв взрыва на газопроводе в Мексике

Число жертв взрыва, произошедшего 31 октября на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, возросло до двух.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter региональное управление здравоохранения.

"Умерла 62-летняя женщина, получившая ожоги второй и третьей степени 72% поверхности тела", - говорится в записи. При взрыве погиб еще один человек, порядка 15, в том числе шестеро детей, пострадали. По данным властей, в больницах остаются 13 человек, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод. Взрыв разрушил и сильно повредил около 50 домов, более 2 тыс. жителей, прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. Власти привлекли к ликвидации последствий ЧП 1,4 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Meksikada qaz kəmərində partlayış nəticəsində ölənlərin sayı artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
3 ноября 2021 г. 17:07
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi