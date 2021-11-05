Возросло число жертв взрыва на газопроводе в Мексике

Число жертв взрыва, произошедшего 31 октября на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, возросло до двух.

Число жертв взрыва, произошедшего 31 октября на газопроводе в штате Пуэбла в центральной части Мексики, возросло до двух.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter региональное управление здравоохранения.

"Умерла 62-летняя женщина, получившая ожоги второй и третьей степени 72% поверхности тела", - говорится в записи. При взрыве погиб еще один человек, порядка 15, в том числе шестеро детей, пострадали. По данным властей, в больницах остаются 13 человек, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.

Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод. Взрыв разрушил и сильно повредил около 50 домов, более 2 тыс. жителей, прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. Власти привлекли к ликвидации последствий ЧП 1,4 тыс. человек.