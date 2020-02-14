​Возросло число жертв от коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло 63918 человек, 1488 умерли, 6982 выздоровели.

Как передает Report, об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на заявление властей провинции.

Число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй выросло на 116 человек.

По его данным, за сутки вирусом заразились более 4,8 тыс. человек, общее число инфицированных в провинции достигло 51 986 человек. Из медицинских учреждений были выписаны 690 пациентов.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.