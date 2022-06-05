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Возросло число жертв крушения поезда в Германии

Возросло число жертв крушения поезда в Германии Пять пассажиров поезда, который частично сошел с рельсов в пятницу на юге Германии, числятся в списках погибших. Пострадали 44 человека.
Другие страны
5 июня 2022 г. 07:08
Возросло число жертв крушения поезда в Германии

Пять пассажиров поезда, который частично сошел с рельсов в пятницу на юге Германии, числятся в списках погибших. Пострадали 44 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении полиции.

"Спасатели продолжают интенсивно работать на месте крушения", - отмечается в нем. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех жертвах трагедии.

ЧП произошло в пятницу около 14:20 по бакинскому времени рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). По неустановленной причине с рельсов сошли три вагона.

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