Возросло число жертв крушения поезда в Германии

Пять пассажиров поезда, который частично сошел с рельсов в пятницу на юге Германии, числятся в списках погибших. Пострадали 44 человека.

Пять пассажиров поезда, который частично сошел с рельсов в пятницу на юге Германии, числятся в списках погибших. Пострадали 44 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении полиции.

"Спасатели продолжают интенсивно работать на месте крушения", - отмечается в нем. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о трех жертвах трагедии.

ЧП произошло в пятницу около 14:20 по бакинскому времени рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (земля Бавария). По неустановленной причине с рельсов сошли три вагона.