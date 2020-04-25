​Возросло число зараженных коронавирусом сотрудников ООН

Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом по всему миру, составляет 284.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По данным, было всего 284 случая среди ООН по всему миру", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в составе секретариата ООН, включая миротворческие, полевые и политические миссии, 43 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения