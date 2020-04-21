​Возросло число сотрудников ООН, заболевших COVID-19

Число сотрудников ООН, заболевших коронавирусом по всему миру, составляет 243.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"По данным на вечер 20 апреля, было 243 случая среди ООН по всему миру - 53 в США, 32 в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.

Скончались, по его словам, три человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.