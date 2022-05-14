Возросло число прибывающих в Великобританию украинских беженцев

Число беженцев, прибывающих в Великобританию по визовым схемам, выросло более чем на 10 000 человек всего за неделю, сообщает Report со ссылкой на РБК Украина.

Число беженцев, прибывающих в Великобританию по визовым схемам, выросло более чем на 10 000 человек всего за неделю, сообщает Report со ссылкой на РБК Украина.

По данным правительства Великобритании, по состоянию на середину мая 37 400 человек прибыли в страну по украинским визовым схемам. Это больше, чем 27 100 к понедельнику, 25 апреля.

Последние прибытия включают 19 500 человек по спонсорской схеме Homes for Ukraine. Это на три четверти больше, чем 11 100 человек неделей ранее. А по семейной схеме прибыло 17 900 человек против 16 000.