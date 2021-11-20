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Возросло число пострадавших при беспорядках в нидерландском Роттердаме

Возросло число пострадавших при беспорядках в нидерландском Роттердаме Демонстрация в нидерландском Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в результате которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 08:09
Возросло число пострадавших при беспорядках в нидерландском Роттердаме

Не менее семи человек пострадали в ходе беспорядков в нидерландском городе Роттердаме.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на мэра города Ахмеда Абуталеба.

По данным телеканала, "несколько людей получили ранения, когда полиция открыла стрельбу, травмы получили также несколько полицейских". Сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум 20 человек. Абуталеб заявил, что к настоящему времени блюстители порядка восстановили контроль над центром города.

Организованная в пятницу вечером демонстрация против коронавирусных ограничений в Роттердаме переросла в беспорядки, в ходе которых несколько сотен людей бросали камни в полицейских и запускали в их сторону фейерверки.

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Демонстрация в нидерландском Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в результате которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Полицейские вынуждены были открыть огонь, и как минимум два человека получили ранение, - подчеркнул телеканал. - Обстоятельства и причины стрельбы пока неизвестны".

Издание NL Times отмечает со ссылкой на заявление полиции города, что во время разгона протестующих пострадали несколько человек.

В ходе демонстрации против коронавирусных ограничений протестующие бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". Минимум одна полицейская машина была подожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandda polis aksiyaçılara atəş açıb, xəsarət alanlar var

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