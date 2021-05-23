Возросло число погибших во время горного забега в Китае - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 20

Количество погибших во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 20.

Как передает Report, об этом 23 мая сообщила газета Global Times.

Как передает издание, по состоянию на 08:00 по местному времени (04:00 по бакинскому времени) один человек не найден, восемь получили легкие травмы.

Ранее агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести.

03:07

По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае.

Как передает Report со ссылкой на агентство, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром 22 мая недалеко от города Байинь.

Во время мероприятия произошло резкое ухудшение погоды, подробности не уточняются. Спасательные бригады в 03:00 по местному времени (23:00 по бакинскому времени 22 мая) подтвердили гибель 16 человек, поиск пяти пропавших участников марафона продолжается.

Забег был приостановлен.